Работники фармы в Югре получат выплаты в 1 млн рублей при переезде в сельскую местность

Выплата будет производиться работникам, прибывшим на работу в автономный округ после 1 января 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа приняли поправки в региональный закон "О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья". Согласно им единовременную выплату в 1 млн рублей начнут получать фармацевтические работники - провизоры, фармацевты, переезжающие работать в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа, сообщается на сайте думы Югры.

"Принятыми сегодня поправками в категорию получателей единовременной компенсационной выплаты включаются фармацевтические работники - провизоры, фармацевты, переезжающие работать в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа автономного округа. Размер выплаты составит 1 млн рублей. Это позволит привлекать специалистов для бесперебойной работы аптечных пунктов в сельских районах, особенно с малоразвитой инфраструктурой", - отметил спикер окружной думы Борис Хохряков.

При этом в 2024 году выплата будет производиться медицинским работникам, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим на работу в автономный округ после 1 января 2024 года.

В Югре единовременные компенсационные выплаты получают медики, переезжающие на работу в села и поселки городского типа. В частности, на 2 млн рублей могут претендовать врачи, и на 1 млн - фельдшеры, акушерки и медсестры. При этом при переезде в малые города с численностью населения до 50 тыс. человек врачи получают по 1 млн рублей, а фельдшеры, акушерки и медсестры - по 500 тыс. рублей. Кроме того, медработники, переехавшие из других регионов страны работать в города автономного округа с численностью населения свыше 50 тыс. человек, могут претендовать на единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Также на такую меру поддержки могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись в населенные пункты Югры, где они зарегистрированы по месту жительства.