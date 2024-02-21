Эксперт считает, что замещение Киви банка потребует достаточно продолжительного времени

По словам председателя совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, "Киви" является весьма высокотехнологичной компанией и на рынке довольно мало аналогов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Киви банк значим для рынка и, чтобы его заместить, понадобится достаточно продолжительное время. Такое мнение высказал ТАСС председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.

"Киви" по факту является инфраструктурной компанией, на основе сервисов которых работало множество других конструкций, прием платежей, самозанятые и так далее. И в моменте, конечно, сложно оценить реальный размер выпадающих услуг, хотя абсолютно понятно, что они для рынка значимы, заметны и, чтобы "Киви" заместить, понадобится достаточно большое время", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, "Киви" - это весьма высокотехнологичная компания и на рынке довольно мало аналогов. "И это тоже создает определенные проблемы. Скорее всего, функционально их услуги будут замещаться, но то, что быстро будет обеспечен нужный уровень технологичности - в этом никакой уверенности нет", - отметил эксперт.

При этом "Киви" поддерживала один из сервисов трансграничных переводов Contact и потеря этого сервиса скажется на возможности трансграничных платежей, заключил Достов.

В среду, 21 февраля, Банк России отозвал у Киви банка лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе страны. Как следует из сообщения ЦБ, Киви банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.