В ЛНР на предприятиях появятся более 160 новых станков до конца 2024 года

Новое оборудование уже начали поставлять в регион

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Предприятия, работающие в Луганской Народной Республике (ЛНР), до конца 2024 года приобретут более 160 новых станков по льготным займам от регионального Фонда развития промышленности. Об этом сообщила глава организации Виолетта Воробьева.

"В прошлом году шесть предприятий республики получили от регионального фонда средства на приобретение новых станков. Пять из них - по программе целевых займов "Проекты развития (регион)", а еще один - по программе "Предоставление грантов для развития производства социально ориентированных товаров". Всего на деньги, выданные фондом в 2023 году, предприятия закупят более 160 единиц промышленного оборудования, которые до конца 2024 года будут поставлены в республику, смонтированы в цехах и начнут работать", - привела слова Воробьевой пресс-служба Минпромторга ЛНР в Telegram-канале.

Новые станки уже начали поступать в регион, в конце января 2024 года луганский завод "Маршал" получил четыре новых ленточнопильных станка.

Фонд развития промышленности ЛНР был создан в марте 2023 года соответствующим постановлением правительства региона.