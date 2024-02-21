"Фосагро" нарастила поставки удобрений в РФ в 2023 году на 12%

Они достигли 3,3 млн тонн

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Производитель удобрений "Фосагро" в 2023 году увеличила поставки на внутренний рынок на 12%, до 3,3 млн тонн, сообщила компания.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, группа остается лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев.

Как отметил глава компании Михаил Рыбников, за последние пять лет "Фосагро" вложила в развитие сети более 4 млрд рублей, увеличив количество центров дистрибуции с 19 до 34, суммарная емкость логистических комплексов сети превысила 850 тыс. тонн.

"При этом мы видим серьезный потенциал для дальнейшего роста на внутреннем рынке как за счет активного развития клиентской базы, так и расширяя наше продуктовое и сервисное предложение для сельхозтоваропроизводителей", - отметил Рыбников.