Комитет Госдумы одобрил ко II чтению проект о международных расчетах в ЦФА

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что иностранные партнеры неоднократно выражали заинтересованность в этом инструменте

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении нормы об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов. Нормы были оформлены как поправки к законопроекту, который предусматривает возможность совершения сделок с использованием финансовых платформ для юрлиц и ИП.

Как пояснил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению подготовлены поправки, которые предусматривают, в том числе возможность трансграничных расчетов с использованием цифровых прав. "Сейчас использование цифровых прав при осуществлении внешнеторговой деятельности не подпадает ни под валютное регулирование и валютный контроль, ни под регулирование внешнеторговой деятельности", - сказал он. Поправками предлагается установить возможность использования цифровых прав в качестве оплаты за импорт, экспорт товаров и услуг в рамках закона о валютном регулировании. "То есть мы даем возможность нашим экономическим структурам осуществлять финансовое взаимодействие со своими партнерами с помощью цифровых прав, соответственно, в определенной степени решаем возникшие проблемы в этой сфере", - сказал Аксаков.

Документ предусматривает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Валютными операциями признаются операции между резидентом и нерезидентом, либо между нерезидентами, по приобретению и отчуждению цифровых активов на законных основаниях. Банк России наделяется полномочиями по установлению условий совершения отдельных валютных операций с цифровыми активами и установлению запрета на их совершение.

"Мы заручились поддержкой Банка России и Минфина. Использование цифровых прав даст новые возможности российским компаниям. Иностранные партнеры в ходе переговоров ранее тоже неоднократно выражали заинтересованность в этом инструменте", - отметил глава комитета Госдумы по финрынку.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев, Минфин давно прорабатывал эту инициативу с ЦБ. "Здесь ключевой смысл устранить законодательные барьеры для бизнеса при использовании цифровых инструментов для организации расчетов. Наша задача - дать банкам, организациям те инструменты, в рамках которых они смогут самостоятельно выстраивать свои взаимоотношения с контрагентами", - сказал он. По словам Яковлева, есть определенная дискуссия с ЦБ - речь идет о том, чтобы рассматривать в этом контексте только российские либо также иностранные ЦФА. "Позиция Минфина заключается в том, чтобы сделать набор этих инструментов максимально широким", - сказал он, пояснив, что, по его мнению, законопроект имеет смысл доработать в сторону возможности использования также и иностранных ЦФА наряду с российскими.