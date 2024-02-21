Генеральный консул Польши во Львове извинилась за действия протестующих польских фермеров

Элиза Дзвонкевич подчеркнула, что чувство стыда у нее вызывают не требования аграриев, а форма протеста, которую они выбрали

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/ Генеральный консул Польши в украинском Львове Элиза Дзвонкевич принесла извинения за действия протестующих на границе с Украиной фермеров.

"Я не могу притворяться, что не вижу этих позорящих Польшу действий [фермеров] на польско-украинской границе. Я прошу прощения у вас, дорогие украинские друзья", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Польский дипломат подчеркнула, что чувство стыда у нее вызывают не требования аграриев, а форма протеста, которую они выбрали.

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков в X отметил, что участники протестов польских фермеров на границе с Украиной ведут ситуацию к эскалации, задерживая движение автобусов с женщинами и детьми, она начинает выходить из-под контроля. Кубраков также потребовал от властей Польши срочных действий для урегулирования ситуации на границе.

20 февраля Госпогранслужба Украины сообщила, что польские фермеры полностью перекрыли проезд грузовиков, а на трех КПП не пропускают и другие виды транспорта. Протестующие аграрии также заблокировали движение на железной дороге на польско-украинской границе в Медыке и высыпали зерно из вагонов железнодорожного состава. Посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил их действия и потребовал от Варшавы наказать виновных. Ранее подобный инцидент произошел 11 февраля в Дорохуске на границе с Украиной.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду КПП на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.