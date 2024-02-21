В Амурской области бюджет в 2024 году пополнился на 1,6 млрд рублей

Более 258 млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приамурья приняли поправки в региональный бюджет, которые внес областной Минфин, сразу в двух чтениях. В 2024 году казна пополнилась на 1,6 млрд рублей.

"Одним из ключевых вопросов 37-го заседания Законодательного собрания стали изменения в главный финансовый документ: казна региона пополнилась на 1,6 млрд рублей. Поправки в закон об областном бюджете приняты большинством голосов сразу в двух чтениях", - указано в сообщении на сайте регионального Заксобрания. Дополнительные средства решено направить на ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, культуру и другие важные для области отрасли экономики.

Порядка 78 млн рублей выделено на возмещение части затрат для аграриев, купивших технику, машины и оборудование в лизинг. Еще более 147 млн рублей распределили на возмещение части затрат на приобретение оборудования для животноводческих комплексов. Эта поддержка будет оказана тем предпринимателям, которые либо уже приобрели технику, либо законтрактовали ее на 2024 год. В среднем компенсируется до 50% от стоимости оборудования.

Дополнительные доплаты получат медицинские работники, которые оказывают первичную помощь пациентам, включая диспансеризацию, а также скорую помощь. На эти цели в областном бюджете предусмотрели 26 млн рублей. С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет чуть более 19 тыс. рублей. Еще 119 млн выделено на оснащение больниц и поликлиник оборудованием. Дополнительное финансирование направят также на модернизацию ЖКХ. Так, 20,5 млн рублей предназначены для строительства тепловой сети в 800-м квартале Благовещенска.

Более 258 млн рублей направят на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Средства распределят по трем направлениям: на соцвыплату для приобретение жилых помещений, на приобретение квартир при долевом строительстве, а также на приобретение квартир по спецнайму.

Почти 62 млн рублей выделены на капитальные ремонты зданий благовещенских колледжей. Еще 11,8 млн пойдет на ремонт помещения, в котором откроется новый цифровой центр IT- куб. Также в этом году предполагается обновить с лицевой стороны фасад Амурского областного краеведческого музея. На эти цели в бюджете дополнительно предусмотрено 80 млн рублей. Более 15 млн рублей выделены на благоустройство дворов в военных городках.