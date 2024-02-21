СФ одобрил закон о выдаче электронных прокатных удостоверений на фильмы

С этой целью будет оформляться соответствующая запись в государственном регистре фильмов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении в электронном виде прокатных удостоверений на фильмы. С этой целью будет оформляться соответствующая запись в государственном регистре фильмов.

Изменения вносятся в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ". Как пояснил член комитета СФ по науке, образованию и культуре Петр Тултаев, вместо "оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе". "Электронная выписка из госреестра национальных фильмов будет служить в качестве удостоверения национального фильма", - отметил сенатор.

Согласно закону, отказ в выдаче удостоверения, отзыв и внесение в него изменений также будут оформляться записью в государственном регистре фильмов. Там же будут фиксироваться получение, продление и аннулирование статуса национального фильма. При этом информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы будет общедоступной, она будет размещаться на официальном сайте Минкультуры России.

Законом также вводятся понятия "прокатное удостоверение на фильм" и "удостоверение национального фильма". Кроме того, субтитры для глухих и тифлокомментарий к национальному фильму одновременно с копией этого фильма должны быть предоставлены демонстратору фильма его производителем, прокатчиком или иным правообладателем.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года. При этом прокатные удостоверения на фильмы и удостоверения национального фильма, выданные до дня вступления в силу закона, будут действительны до истечения срока их действия.