Сочи готовится принять 110 тыс. туристов на февральских праздниках

По словам главы города Алексея Копайгородского, загрузка номерного фонда ожидается на уровне 70%

КРАНОДАР, 21 февраля. /ТАСС/. Курорты Сочи в праздничные дни по случаю Дня защитника отечества готовятся принять около 110 тыс. туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram-канале.

"Впереди нас ожидают длинные праздничные выходные. Ключевыми событиями 23 февраля станут возложения к памятникам военной истории и патриотические мероприятия во всех районах Сочи, на которые мы приглашаем наших жителей и, конечно, многочисленных гостей курорта. Загрузку номерного фонда к концу недели ожидаем на уровне 70%. В городе будут одновременно находиться порядка 110 тыс. туристов", - говорится в сообщении.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.