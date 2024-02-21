МЭР предложило разрешить заселение в отели по военному билету и водительским правам

Ведомство также предложило разрешить заселение в отели без предъявления этих документов в случае предоставления их в электронном виде с помощью портала госуслуг

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает разрешить заселение в отели по военному билету, водительским правам и загранпаспорту, а также на основании предоставления таких документов в электронном виде. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный МЭР, размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, <…> документами, удостоверяющими личность военнослужащего РФ, водительским удостоверением", - говорится в проекте документа.

Кроме того, предлагается разрешить заселение в отели на основании заграничного паспорта, а также без предъявления перечисленных документов в случае предоставления их в электронном виде с помощью портала госуслуг, отмечается в проекте.

"Указанные изменения необходимы в целях упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также процедуры регистрационного учета граждан РФ", - следует из пояснительной записки.