В Румынии заявили о планах строительства небольших ядерных реакторов

Мэр города Шотанга Константин Строэ сообщил, что ядерные реакторы планируют разместить на месте бывшей ТЭЦ в соседнем городе Дойчешть

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Мэр города Шотанга в Румынии Константин Строэ заявил о планах строительства шести небольших ядерных реакторов. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По его информации, ядерные реакторы планируется разместить на месте бывшей ТЭЦ в соседнем городе Дойчешть. По замыслу авторов проекта, это позволит привлечь в регион инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест, пишет издание. Кроме того, использование ядерных технологий поможет Румынии справиться с задачей по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу на фоне растущей потребности в электроэнергии, отмечает газета.

В мае 2022 года румынские компании Nuclearelectrica и E-Infra, а также американская NuScale Power заключили меморандум о понимании с целью развития первого малого модульного ядерного реактора в Румынии на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешть. Правительство США вместе с компанией NuScale Power в июне того же года предоставило Nuclearelectrica грант в размере $14 млн для подготовки инженерного и проектного обоснования станции. Также NuScale Power и румынская RoPower Nuclear в январе 2023 года подписали контракт о первом этапе инженерных и проектных работ для строительства первой в Румынии электростанции с малым модульным ядерным реактором.