Суд отказал дочке Pfizer в иске из-за препарата от рака против тюменского Депздрава

Истец заявлял, что продажа лекарства "Акситиниб" причиняет ущерб компании, так как она владеет патентом на лекарственный препарат "Инлита"

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области отказал "Агурон фармасьютиказлз элэлси", которая является дочерней компанией концерна Pfizer, в иске против регионального департамента здравоохранения и ООО "Медицинские средства защиты" из-за лекарства против рака "Акситиниб", следует из представления, опубликованного в картотеке суда.

"Суд определил: в удовлетворении заявления отказать", - говорится в определении суда.

В заявлении "Агурон фармасьютиказлз элэлси" указано, что продажа лекарства "Акситиниб" причиняет ущерб компании, так как она владеет патентом на лекарственный препарат "Инлита", который является оригинальным по отношению с воспроизведенным "Акситинибом".

Компания обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с требованием приостановить госзакупку препарата "Акситиниб", запретить департаменту здравоохранения Тюменской области производить любые платежи компании "Медицинские средства защиты", чтобы купить препарат, а также наложить арест на имеющийся у компании препарат и запретить ввод его в оборот.

Суд пришел к выводу о том, что перечисленные меры не имеют связи с требованиями заявителя, а также компанией не представлены доказательства того, что неисполнение перечисленных мер действительно приведет к убыткам, сказано в определении.