ЦБ установил факт манипулирования на торгах акциями СПБ-биржи

Центробанк направил в правоохранительные органы материалы проверки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России установил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ-биржи, следует из сообщения на сайте регулятора.

Так, 27 ноября 2023 года в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах на Московской бирже - на 35,8%, на торгах на СПБ-бирже - на 13,4%.

"Снижение было вызвано распространением недостоверной информации о подаче ПАО "СПБ-биржа" заявления о признании его банкротом в Арбитражный суд города Москвы, что привело к существенным отклонениям параметров торгов акциями. В результате участники рынка продавали акции на не выгодных для них условиях и фиксировали убытки", - сообщил регулятор.

Согласно результатам проверки, СПБ-биржа не подавала заявления о банкротстве, а подготовка заявления якобы от имени биржи и направление его в суд расценивается ЦБ как умышленные действия, повлиявшие на ход торгов.

"Информация о движении судебных дел в обязательном порядке размещается в картотеке арбитражных дел - общедоступной системе в интернете, находящейся в зоне внимания Telegram-каналов и средств массовой информации. Поэтому сведения о регистрации заявления получили широкое распространение", - также отметил регулятор.