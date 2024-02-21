Буркина-Фасо приостановила экспорт золота, добываемого артелями старателей

Решение обусловлено необходимостью обеспечить в секторе необходимые санитарные условия

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Буркина-Фасо приостановили действие лицензий на экспорт из страны золота и драгоценных камней, добываемых кустарными артелями старателей. Соответствующее распоряжение было опубликовано Министерством энергетики, шахт и карьеров Буркина-Фасо.

"Решение обусловлено необходимостью обеспечить в секторе необходимые санитарные условия. Оно также отражает желание правительства лучше организовать сбыт золота и других драгоценных ископаемых", - говорится в тексте.

Буркина-Фасо входит в пятерку крупнейших производителей золота в Африке. В 2022 году в стране было добыто около 70 тонн золота.