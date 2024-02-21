ГД уточняет порядок передачи данных о "горящих турах" в систему электронных путевок

Речь идет о случаях продажи туристам электронной путевки менее чем за 24 часа до запланированной даты путешествия

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок предоставления сведений в Единую информационную систему электронных путевок при продаже туристу электронной путевки менее чем за 24 часа до запланированной даты путешествия.

Документ внесла в октябре в Госдуму группа депутатов во главе с зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальей Костенко.

В пояснительной записке авторы отметили, что по действующему законодательству туроператор при продаже туристу, в том числе "горящего тура", обязан при формировании электронной путевки в личном кабинете в информационной системе либо информационного обмена между информационной системой туроператора и информационной системой передать сведения о приобретенном "горящем туре". Неоднократное неисполнение этой обязанности может грозить исключением туроператоров и турагентов из единого федерального реестра турагентов и туроператоров, указано в пояснительной записке к законопроекту.

Также парламентарии обращают внимание на то, что при продаже "горящего тура" турагентом последний обязан передать туроператору сведения в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с туристом. Таким образом, действующий порядок обмена данными о проданном "горящем туре" между турагентом и туроператором не предусматривает случаи продажи "горящих туров", при которых данные о проданном туре должны быть переданы турагентом туроператору день в день.

Для решения проблемы законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". По ним при продаже тура менее чем за 24 часа до начала оказания услуг, предусмотренных договором, туроператор передает сведения в единую информационную систему электронных путевок не позднее времени начала оказания услуг. В случае заключения договора между турагентом и туристом или иным заказчиком туристского продукта менее чем за 24 часа до начала оказания услуг турагент не позднее времени начала оказания услуг направляет туроператору уведомление о заключении договора. Туроператор передает сведения в единую информационную систему электронных путевок не позднее 72 часов с момента поступления ему данных о заключении такого договора от турагента.