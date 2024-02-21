В России намерены закрепить понятие лесоклиматических проектов

Также соответствующие поправки определяют перечень мероприятий, связанных с этими пректами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые вводят понятие "лесоклиматические проекты" и определяют перечень мероприятий, связанных с ними. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Президент неоднократно говорил о необходимости поэтапного и продуманного перехода к зеленой энергетике. Во многом задачу сокращения парниковых газов наша страна решает благодаря поглощающим их лесным массивам. Чтобы усовершенствовать работу в этой сфере, мы скорректируем действующее законодательство", - анонсировал он.

Как пояснил Мишустин, подготовлены поправки, которые "вводят в действующее регулирование понятие лесоклиматических проектов и определяют соответствующий перечень необходимых мероприятий".

"В том числе это охрана от пожаров, восстановление и разведение лесов, их защита от вредителей и болезней. И также целый ряд других необходимых шагов для сбережения наших богатейших национальных природных ресурсов", - рассказал глава кабмина.

Премьер сообщил, что власти предусмотрели некоторые меры для более четкого контроля за тем, как ведется работа в лесном комплексе. "Участники будут обязаны своевременно предоставлять надзорным органам результаты мониторинга выполнения проекта, обеспечивать внесение соответствующих сведений о нем в реестр углеродных единиц. При этом бизнес может закрепить права на соответствующие углеродные единицы и проводить с ним сделки", - указал он.

По словам Мишустина, такие шаги помогут уменьшить нагрузку на окружающую среду, ускорить воспроизводство лесов, улучшить защиту от пожаров и обеспечить большую стабильность для предпринимателей, которые реализуют такие климатические проекты.