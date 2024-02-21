Акции "Мечела" на Мосбирже снижались более чем на 6,5%

К 15:29 мск акции компании немного замедлили падение и торговались на уровне 287,06 рубля за бумагу

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций горно-металлургической компании "Мечел" на торгах Московской биржи снижалась более чем на 6,5% и в моменте достигала 285,52 рубля за бумагу (-6,51%) на фоне публикации отчетности по МСФО за 2023 год, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:17 мск.

К 15:29 мск акции компании немного замедлили падение и торговались на уровне 287,06 рубля за бумагу (-6%).

Мечел" по итогам 2023 года получил 24,25 млрд рубля чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 65,17 млрд рубля годом ранее. Прибыль, приходящаяся на акционеров "Мечела", за отчетный период снизилась на 65%, до 22,32 млрд рубля. Выручка сократилась на 6% - до 405,9 млрд рубля. Консолидированный показатель EBITDA за 2023 год составил 86,3 млрд рубля, что на 28,8 млрд рубля, или на 25% ниже показателя за 2022 год.