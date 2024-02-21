В IEEFA сообщили о росте поставок российского СПГ в Европу за два года на 11%

Согласно данным Института экономики энергетики и финансового анализа, наибольшее увеличение зафиксировано в Бельгии и Испании

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу с 2021 по 2023 год выросли на 11%, несмотря на снижение спроса на газ на континенте на 20% за тот же период. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте американского Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA).

Согласно его данным, в период с 2021 по 2023 год поставки российского СПГ выросли на 11%. Наибольшее увеличение зафиксировано в Бельгии и Испании, где импорт СПГ из РФ за указанный период увеличился в три и в два раза соответственно. Отмечается, что в 2023 году 80% импортированного в Европу российского СПГ пришлось на Испанию, Францию и Бельгию.

По оценкам IEEFA, с начала СВО спрос на газ на Европейском континенте снизился на 20%, причем объемы потребления данного вида топлива в Европе в 2023 году упали до самого низкого показателя за 10 лет. Это обусловлено в первую очередь падением спроса на газ в Германии, Италии и Великобритании, говорится в докладе.

14 февраля спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что европейские страны вынуждены будут наращивать закупки энергоносителей у России из-за приостановки властями США выдачи разрешений на реализацию новых проектов, касающихся поставок СПГ.