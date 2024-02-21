В Ростове-на-Дону "Ростсельмаш" запустил производство трансмиссий, мостов и редукторов

Общая стоимость проекта превышает 10 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России - предприятие "Ростсельмаш", запустил завод по производству механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники в Ростове-на-Дону. Объем инвестиций на реализацию первого этапа составил 4,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия завода.

"Производство, которое мы запускаем, имеет принципиальное значение. Мы выполняем поручения президента нашей страны по решению задач импортозамещения. И, конечно, принципиальная задача, которая касается абсолютно всех отраслей экономики, - это технологический суверенитет. <...> Уверен, что потенциально, если мы запустим в полном объеме, эта работа будет обеспечивать 10 тыс. единиц техники", - сказал на церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По информации пресс-службы "Ростсельмаша", общая стоимость проекта превышает 10 млрд рублей, более 4,7 млрд рублей направлено на организацию производства валов и шестерен. Завод трансмиссий занимает промышленные площадки в 70 тыс. кв. м. На них установлено более 100 единиц технологического, контрольно-измерительного и лабораторного оборудования, ожидается поставка еще порядка 20 единиц и закупка дополнительно более 120 единиц оборудования. При этом планируемая степень автоматизации производственных процессов будет составлять 75%. Мощности первого этапа позволяют изготавливать компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка 3,7 тыс. тракторов всех серий.

"Мы смогли в кратчайшие сроки запустить производство мостов на комбайны, которые мы покупали раньше у Германии. И сегодня запускаем новый завод полного технологического цикла, начиная от шестерен и валов, полного производственного цикла по выпуску мостов, тракторов, комбайнов, дорожно-строительной техники, коробок переключения диапазонов и трансмиссий. <...> Мы планируем в среднесрочной перспективе нарастить производство шестерен с 150 тыс. до 700 тыс. плюс", - отметил генеральный директор завода "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.

Реализация второго этапа, которая запланирована на 2026 год, предполагает освоение выпуска автоматических коробок передач для тракторов и дорожно-строительной техники, расширение линейки мостокомплектов и зубчатых деталей для комбайнов. Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности России, он также поддержан правительством Ростовской области.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" - крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России. Предприятие основано в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.