Компании РФ заключили контракты на 5,9 млрд рублей на выставке Gulfood в 2023 году

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что в 2024 году российские экспортеры проведут на площадке выставки более 650 встреч с партнерами из других стран

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Российские компании заключили контракты на 5,9 млрд рублей по итогам участия в прошлогодней выставке пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood 2023. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на полях выставки Gulfood 2024, которая проходит в Дубае.

"Уверена, что выставка станет площадкой для множества деловых контактов и успешных сделок. <...> В прошлом году мы заключили контракты на 5,9 млрд рублей благодаря работе на Gulfood. Как правило, финансовые показатели с каждым годом только растут", - сказала она.

По оценке главы центра, в этом году российские экспортеры проведут на площадке выставки более 650 встреч с партнерами из других стран. "Мы традиционно в рамках своих выставочных мероприятий готовим для наших компаний насыщенную деловую программу. В этом году запланировано более 650 B2B-встреч, и мы с нетерпением ожидаем их результатов", - подчеркнула Никишина.

Крупнейшая международная выставка пищевой индустрии и агропромышленного сектора Gulfood проходит в Дубае с 19 по 23 февраля. В этом году в мероприятии принимают участие около 5,5 тыс. компаний более чем из ста стран. Продукция российского агропромышленного комплекса представлена 97 компаниями на площадке объединенного павильона Made in Russia, работа которого организована при поддержке РЭЦ, а также на стендах регионов России.