Мантуров заявил, что сертификация самолета МС-21 должна завершиться к концу 2024 года

Вице-премьер - глава Минпромторга сообщил, что после начнутся поставки лайнера

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сертификация отечественного самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 должна быть завершена к концу 2024 года, после начнутся поставки лайнера. Об этом сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Наверное, из самых сложных моментов, на которые я бы обратил внимание, вопросы, связанные с испытанием двигателя ПД-8. Потому что ПД-14 мы уже отработали в составе самолета. И он (ПД-14 - прим. ТАСС) получил все необходимые подтверждения для последующей аттестации всех агрегатов, которые замещаются на самолете МС-21. Поэтому к концу этого года, я аккуратно скажу, что мы должны выйти на уже завершающий этап сертификации, и после получения сертификата МС-21 мы начнем отгрузку", - рассказал Мантуров.

Ранее Ростех сообщал, что первую серийную поставку шести самолетов МС-21, оснащенных двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году.

Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.