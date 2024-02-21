В Дагестане на аграрном форуме представили сельхозтехнику Белоруссии и Китая

Участниками "Дагагрокаспия" стали более 100 российских и зарубежных компаний

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 21 февраля. /ТАСС/. Выставку сельскохозяйственной техники и агродронов российского и зарубежного производства представили на аграрном форуме "Дагагрокаспий", который открылся в Каспийске, передает корреспондент ТАСС.

"Акцент на наши приоритетные направления - садоводство и виноградарство. <...> На выставке представлены тракторы минского транспортного завода, китайские [тракторы]. Мы видим, что сегодня российские аграрии ориентируются и в сторону индийского производителя", - сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

Участниками форума стали более 100 российских и зарубежных компаний в области сельского хозяйства, представившие свои передовые разработки в области сельского хозяйства. Помимо сельхозтехники, компании также представили системы полива, оборудование для теплиц, удобрения нового поколения, средства защиты растений, семена и кормовые добавки, проекты по цифровизации, автоматизации и роботизации животноводства.

В рамках официального открытия форума его участников поприветствовал заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. "Регион традиционно является одним из лидеров по темпам по закладке многолетних насаждений. Это позволило за последние пять лет увеличить сбор плодов и ягод в организованном секторе более чем в шесть раз. Таких темпов нет ни у одного региона Российской Федерации", - зачитал текст приветственной телеграммы Разина директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов.

Он добавил, что регион входит в число лидеров по многим ключевым направлениям аграрного сектора и имеет большой потенциал по наращиванию объемов производства и повышению урожайности сельскохозяйственных культур. В 2023 году республика достигла рекордных показателей по производству риса, овощей открытого грунта и картофеля.

Форум продлится в течение двух дней. В деловой программе запланировано проведение нескольких круглых столов, посвященных развитию рисоводства, виноградарства и других сфер сельского хозяйства.