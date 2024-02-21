В Минтрансе намерены восстановить пять аэропортов в Донбассе и Новороссии к 2030 году

При этом замминистра транспорта Василий Десятков заявил, что большое количество средств на восстановление аэропортов в Луганске и Мариуполе не потребуется

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россия планирует восстановить пять аэропортов Донбасса и Новороссии к 2030 году. Об этом заявил замминистра транспорта Василий Десятков.

"В планах до 2030 года у нас пять аэропортов в новых регионах восстановить. Средства предусматриваются", - сказал он в комментарии телеканалу "Звезда".

При этом, по словам Десяткова, большое количество средств на восстановление аэропортов Луганска и Мариуполя, к примеру, не потребуется, поскольку разрушения там не сильные. Он подчеркнул, что то, как будут выполняться планы, во многом зависит от обстановки в данном регионе.