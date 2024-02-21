Rio Tinto утвердила проект по добыче железной руды в Гвинее стоимостью $20 млрд

Он также предусматривает строительство железной дороги протяженностью 552 км и участие в создании глубоководного порта на атлантическом побережье

ПРЕТОРИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство австралийско-британской горнодобывающей группы Rio Tinto Group утвердило проект по добыче железной руды общей стоимостью в $20 млрд на одном из крупнейших в мире месторождений в горах Симанду на юго-востоке Гвинеи. Об этом сообщил ее глава Джейкоб Стаусхольм.

"Совет директоров санкционировал крупнейший горнодобывающий проект в мире", - цитирует его британская газета Financial Times. Он предусматривает наряду с разработкой рудника строительство железной дороги протяженностью 552 км и участие в создании глубоководного порта на атлантическом побережье Гвинеи. Наряду с Rio Tinto Group в проекте участвуют еще семь компаний, в том числе пять из КНР.

Открытое в 2002 году в горном массиве Симанду месторождение считается крупнейшим неосвоенным в мире с высококачественной железной рудой, которая легко извлекается. В 2016 году Rio Tinto завершила создание банковского технико-экономического обоснования проекта для южной половины месторождения. По оценкам специалистов, при вводе всех планируемых мощностей Симанду способно давать до 150 млн тонн железной руды в год, что сделает его третьим по величине производителем этой руды в мире по объему.