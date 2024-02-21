Эксперты считают, что многочисленные западные санкции не смогли сломить Россию

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи отметил, что рост ВВП РФ в 2023 году составил 3,6%, опередив многие развитые страны

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Российская экономика продемонстрировала гибкость и устойчивость перед многочисленными западными санкциями, добившись роста ВВП и развития системы поставок. Такое мнение выразили китайские эксперты в ходе 10-го форума глобального управления, который состоялся в Институте финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете.

"Мы пришли к выводу, что Россию невозможно победить санкциями", - сказал исполнительный декан института "Чунъян" Ван Вэнь. Он рассказал, что с 2022 года возглавляемая им группа экспертов посетила 21 российский город. Исследователи хотели изучить общественно-политическую и экономическую ситуацию в России на фоне продолжающейся специальной военной операции. "После посещения 21 города нашим самым большим открытием стало то, что общее влияние более чем 20 тыс. санкций Запада против России оказалось относительно незначительным", - сказал Ван Вэнь.

Директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сунь Чжуанчжи указал, что рост ВВП России в 2023 году составил 3,6%, опередив многие развитые страны. "Экономика РФ действительно показала сильную устойчивость, - сказал Сунь Чжуанчжи. - Успех в экономике - это действительно мощный ответ в противостоянии санкциям".

Бывший замглавы института мирового развития исследовательского центра развития при Госсовете КНР Дин Ифань также отметил, что в "2023 году российская экономика развивалась неплохо". "Столкнувшись с западными финансовыми санкциями, Россия думала не о том, чтобы справиться с потерей финансовых активов, а о том, чтобы обеспечить нормальное развитие системы поставок в условиях санкций", - указал эксперт.

Дин Ифань отметил, что Россия после введения массовых санкций не стала защищать курс рубля, но потребовала от западных стран платить рублями за российский газ. "В суверенной стране ваша валюта - это ваша марка, а ваша способность поддерживать нормальное экономическое развитие - это главное. И Россия это доказала", - сказал Дин Ифань. По его словам, уход западных компаний из РФ создал новые возможности не только для предприятий из России, но и из других стран, в частности Китая. Эксперт указал, что Россия расширила круг друзей на международной арене и обеспечила бесперебойную торговлю с незападными странами.

"Россия дала нам столько ценного опыта. Я думаю, что, когда нам придется столкнуться с такими финансовыми и экономическими санкциями в будущем, мы сможем с этими вещами справляться лучше и быть более спокойными", - резюмировал Дин Ифань.

Рост экономики России в 2023 году

Рост ВВП России по итогам 2023 года, согласно первой оценке Росстата, достиг 3,6%. Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. В 2022 году было зафиксировано снижение ВВП на 1,2%.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин сказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия по итогам 2023 года стала первой экономикой Европы по паритету покупательной способности, несмотря на самое большое в мире количество санкций, применяемых против российской стороны.