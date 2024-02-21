"Алкогольная группа Кристалл" в ходе IPO разместила акции по верхней границе диапазона

Компания определила цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рубля за одну акцию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Алкогольная группа Кристалл" (материнская компания "КЛВЗ Кристалл") определила цену размещения акций в рамках IPO в 9,5 рубля за одну акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона, говорится в сообщении компании.

"Цена размещения установлена в размере 9,5 рубля за одну акцию. Это соответствует верхней границе ценового диапазона в 8-9,5 рубля", - отмечается в сообщении.

Всего размещено 121 млн акций, или 13,14% от акционерного капитала. Таким образом, объем сделки может составить 1,187 млрд рублей.

Торги акциями компании с тикером KLVZ начнутся на Московской бирже 22 февраля.

Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

"Алкогольная группа Кристалл" является бенефициаром Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ "Кристалл").

"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети. Ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).