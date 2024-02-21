"Казмунайгаз" и "Татнефть" создадут СП для геологоразведки на участке "Каратон подсолевой"

Геологоразведка начнется в 2024 году

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Нефтяные компании "Казмунайгаз" (КМГ) и "Татнефть" создадут совместное предприятие для проведения геологоразведки на участке недр "Каратон подсолевой" в Атырауской области Казахстана. Об этом сообщили в компании "Казмунайгаз".

"Договоренность об этом достигнута 21 февраля 2024 года в Казани, где КМГ и "Татнефть" подписали договор купли-продажи (50% акций в компании Karaton Operating Ltd.), соглашение акционеров и соглашение о финансировании по проекту "Каратон Подсолевой", - говорится в сообщении пресс-службы. Геологоразведка начнется в 2024 году.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым в Казани, где президент находится с рабочим визитом. Токаев высоко оценил инициативы "Татнефти" по развитию казахстанской нефтегазовой и горнорудной промышленности, сообщила пресс-служба главы Казахстана. По его оценке, "Татнефть" является одним из стратегических партнеров Казахстана в энергетической отрасли.

По данным пресс-службы главы Казахстана, "Татнефть" реализует стратегический инвестиционный проект в нефтегазохимической отрасли, который направлен на производство бутадиена и его производных в Атырауской области. Компания сотрудничает с "Казмунайгазом" в проекте по разведке и добыче углеводородов на западе Казахстана. Кроме того, "Татнефть" участвует в совместной разработке месторождений твердых полезных ископаемых в республике.