Куриные яйца в России с 13 по 19 февраля подорожали на 0,24%

По данным Росстата, с начала года цены на них снизились на 2,04%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Цены на куриные яйца в России с 13 по 19 февраля 2024 года выросли на 0,24%, с начала года цены на них снизились на 2,04%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее - с 6 по 12 февраля 2024 года - цены на куриные яйца выросли на 0,05%.

В то же время мясо кур с 13 по 19 февраля подешевело на 0,14%, а с начала года - на 3,5%.

По данным статистического ведомства, с 13 по 19 февраля снизились цены на крупу гречневую - на 0,6%, на чай черный - на 0,5%, на сосиски, сардельки и пшено - на 0,3%, на маргарин - на 0,2%, на масло подсолнечное и вермишель - на 0,1%.

В то же время выросли цены на консервы мясные для детского питания - на 0,6%, на консервы фруктово-ягодные и смеси сухие молочные для детского питания - на 0,5%, на баранину, молоко пастеризованное и печенье - на 0,4%, на говядину, масло сливочное, соль поваренную и водку - на 0,3%, на колбасы полукопченые и варено-копченые, творог, сахар-песок и макаронные изделия - на 0,2%, на колбасы вареные, рыбу мороженую, консервы овощные для детского питания, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, хлеб, муку пшеничную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

При этом рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,4%. В том числе цены на огурцы выросли на 2,5%, на капусту белокочанную - на 2,1%, на свеклу столовую - на 1,8%, на помидоры - на 1,6%, на морковь - на 1,4%, на бананы - на 1,1%, на лук репчатый - на 0,9%, на яблоки - на 0,4% и на картофель - на 0,3%.