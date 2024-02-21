Белорусский банк "Решение" приостановил операции через электронную платежную систему Qiwi

"Технобанк" также сообщил, что по техническим причинам приостановил обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов Contact, которая принадлежит кредитной организации

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Белорусский банк "Решение" сообщил о том, что приостанавливает оказание услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с российским Киви-банком (АО), управляющим электронной платежной системой Qiwi.

"Информируем вас о том, что в связи с отзывом у АО Киви-банк (РФ) лицензии на осуществление банковских операций, ЗАО "Банк "Решение" приостанавливает оказание услуг, предоставляемых в рамках сотрудничества с АО КИВИ Банк (РФ)", - говорится в сообщении банка. Отмечается, что в связи с этим банк больше не будет осуществлять идентификацию владельцев QIWI-кошельков, также не будет возможности пополнения счета Qiwi-кошелька, а также оплаты товаров и услуг в ЕРИП (Единая расчетная информационная портативная система) и перевода средств на текущие (расчетные) счета с помощью сервисов Qiwi.

Другой белорусский банк "Технобанк" в свою очередь сообщил, что по техническим причинам приостановил обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов Contact, которая принадлежит QIWI. "Информируем, что с 21 февраля 2024 года по техническим причинам приостановлено обслуживание клиентов по платежной системе международных переводов Contact", - говорится в сообщении банка.

21 февраля Банк России отозвал у Киви-банка лицензию на осуществление банковских операций. По информации регулятора, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После отзыва лицензии Банк России назначил в кредитную организацию временную администрацию, ее функции возложены на АСВ.