ЦБ сообщил о сокращении корпоративного кредитования в январе на 0,01%

По данным регулятора, потребительское кредитование, напротив, показало рост на 0,8%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Портфель корпоративных кредитов российских банков в январе сократился на 0,01%, до 73,8 трлн рублей. Потребительское кредитование, напротив, показало рост на 0,8%, до 13,7 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Банка России.

"После активного роста в декабре 2023 года (+1,8%) корпоративный портфель практически не изменился (-0,01%, что в целом сопоставимо с -0,2% в январе 2023 года). На динамику корпоративных кредитов влияет сезонность в финансировании госрасходов. Поскольку значительная часть госконтрактов оплачивается в конце года (это видно по декабрьскому снижению госсредств в банках) в январе после поступления бюджетных средств потребность компаний в оборотных кредитах снижается. Дополнительно кредитование сдерживалось ужесточением кредитных условий (вслед за декабрьским ростом ключевой ставки до 16%)", - указано в материалах ЦБ.

По предварительным данным, потребительское кредитование в январе выросло на умеренные 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года. Помимо январских праздников, сдержанная динамика также обусловлена действием макропруденциальных ограничений, которые вынуждают банков критичнее подходить к выбору заемщиков, пояснили в ЦБ.