Рейс Москва - Пхукет компании Red Wings вылетел после задержки

Техникам оперативно удалось устранить неисправность самолета

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вылет рейса WZ3087 Москва - Пхукет компании Red Wings состоялся 21 февраля в 21:18 мск после устранения технической неисправности самолета. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Вылет рейса WZ3087 Москва - Пхукет состоялся в 21:18 [мск]. Техническая неисправность Boeing 777 была оперативно устранена на месте технической командой. Несмотря на все сложности обслуживания иностранной техники, проблема по эксплуатации самолета была успешно решена", - говорится в сообщении.

В компании также предупредили, что данная задержка повлечет за собой корректировку расписания других рейсов, которые выполняет этот борт. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют, они также будут публиковаться на сайте авиакомпании.

"На настоящий момент уже известна корректировка расписания других рейсов, которые выполняет этот борт 22 февраля (ориентировочное время вылета по местному времени, возможны корректировки): WZ3040 Пхукет 11:30 (по местному времени, 07:30 мск) - Казань 16:45 [мск], WZ3039 Казань 19:10 [мск] - Пхукет 07:30 (по местному времени, 03:30 мск", - добавили в компании.

Утром 21 февраля авиакомпания сообщила о задержке шести рейсов, включая WZ3087 Жуковский (Москва) - Пхукет и WZ3040 Пхукет - Казань.