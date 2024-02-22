Россельхознадзор получил недостаточно данных по кормам Farmina для снятия запрета на ввоз

Вопрос о снятии временных ограничений может быть рассмотрен после представления сербской стороной исчерпывающих материалов, подтверждающих соответствие кормов требованиям РФ, добавили в ведомстве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Информация, поступившая от ветеринарной службы Сербии по выявленным нарушениям в кормах для домашних животных с сербского предприятия Farmina, недостаточна для снятия ограничений на ввоз в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Информация, поступившая от ветслужбы Сербии относительно выявленных нарушений, оказалась недостаточной для возможности принятия решения о снятии временных ограничений, совместная работа с ведомством Сербии проводится, в адрес сербской стороны направлена разъясняющая информация о требованиях, а также запрошены дополнительные материалы", - говорится в сообщении.

Вопрос о снятии временных ограничений может быть рассмотрен после представления сербской стороной исчерпывающих материалов, подтверждающих соответствие кормов требованиям РФ, добавили в Россельхознадзоре.

Ведомство отмечает, что также получало обращения от самой компании Farmina по данному вопросу. "Россельхознадзор направил ответ в установленном порядке", - рассказали в ведомстве.

"Также сообщаем, что в Сербии имеется два предприятия Farmina. Временные ограничения действуют на предприятие, в продукции которого было выявлено нарушение - RS-34-008 Farmina Pet Foods, в то время как предприятие RS-34-034 Farmina Pet Foods Doo в настоящее время продолжает осуществлять поставки влажных кормов на территорию Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

Говоря о кормах для домашних животных марки Hill’s, ведомство сообщает, что в настоящее время статус предприятия Hills Pet Nutrition Manufacturing в реестре предприятий третьих стран указан как "временно ограничено". "Дальнейшее изменение статуса этого предприятия будет рассматриваться на основании представленных итальянской стороной материалов и документальных подтверждений по устранению выявленных в ходе инспекции нарушений", - сообщает Россельхознадзор.

О ситуации с кормами

Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. В самой компании ТАСС заявили, что выявленный уровень мышьяка в кормах для домашних животных сербского предприятия Farmina Pet Foods ниже предельно допустимого уровня. С 6 февраля Россельхознадзор также приостановил ввоз кормов с итальянского предприятия компании Hill's из-за поставок некачественной продукции.