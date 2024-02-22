На Дальнем Востоке окажут поддержку развитию паломнических туров

В регионе расположено четыре митрополии и 18 епархий РПЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 февраля. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ окажет поддержку в развитии паломнических туров в Камчатском крае. Об этом сообщил глава министерства Алексей Чекунков на форуме устойчивого развития туризма "Путешествуй!" в Камчатском крае.

"У нас была интересная встреча здесь в Петропавловске-Камчатском в кафедральном соборе с архиереями всего Дальнего Востока. <…> Обсуждали вопросы взаимодействия церкви, государства и совместные проекты. Владимир Викторович [Солодов, губернатор Камчатского края] предложил интересный проект <...> - паломнические туры. Потому что в том числе и туризм, связанный с культурными, традиционными, религиозными ценностями, это очень большой пласт, целая отрасль, ему тоже нужна инфраструктурная поддержка, мы ее, безусловно, будем оказывать", - подчеркнул Чекунков.

Алексей Чекунков во вторник встретился c управляющим делами Московской Патриархии Русской православной церкви митрополитом Григорием (Петровым) и другими церковнослужителями в ходе рабочей поездки на Камчатку. В ходе встречи он отметил, что мастер-планы городов Дальнего Востока должны учитывать духовно-просветительские объекты и интегрировать их в развитие территорий.

На Дальнем Востоке расположено четыре митрополии и 18 епархий РПЦ, объединяющие 893 прихода, более 1 тыс. храмов, а также 23 монастыря.

Форум устойчивого развития туризма "Путешествуй!" проходит по инициативе правительства Камчатского края, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Фонда Росконгресс. На 20 площадках работают рестораторы, отельеры, гиды и другие представители туристической сферы регионов страны. Всего для участия в форуме зарегистрировалось порядка 1 000 человек. Мероприятие проходит в рамках зимнего фестиваля "Берингия".