В Приамурье в 2024 году увеличат посевные площади под кукурузу в два раза

Они составят 56 тыс. га

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Площадь под посевы кукурузы в Приамурье вырастет в 2024 году в два раза. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Агентства Амурской области по привлечению инвестиций после встречи с китайскими инвесторами в Благовещенске.

"В наших планах стимулировать фермеров заниматься не только соей. Площади под кукурузу в 2024 году увеличиваются в два раза. В 2023 году они составляли 25 тыс. га, а станут 56 тыс. га", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства региона Олега Туркова.

Он добавил, что важно понимать, каким образом на территории области выстроена система переработки сельхозкультур. Если по сое в этом плане наблюдается большая конкуренция, то по кукурузе ниша свободна. Выращивание на амурских полях этой культуры считают в регионе перспективным направлением.

Одним из вопросов обсуждения на встрече стало намерение китайской компании построить в Приамурье завод по переработке сельхозпродукции, в том числе кукурузы. Представители частной иностранной компании отметили, что для такого объекта необходим земельный участок площадью 100 тыс. кв. м. Срок реализации проекта - два года. Строительство завода позволит создать более 100 рабочих мест.

В Приамурье среди российско-китайских проектов значительная часть реализуется в сфере сельского хозяйства. В декабре в областном правительстве сообщали, что с китайской компанией "Бэйдахуан" прорабатывается вопрос строительства двух заводов на территории региона: по переработке картофеля мощностью по сырью 140 тыс. тонн в год и по производству детского питания - молочных смесей, а также строительство элеватора для хранения на экспорт сои и кукурузы в Китай.