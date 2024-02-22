Медведев: бюджет РФ нельзя назвать военным, он ориентирован на развитие

По словам зампреда Совбеза РФ, помимо расходов на оборону, бюджет сохраняет все социальные обязательства и расходы на развитие экономики

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский бюджет нельзя назвать военным - как советский бюджет в годы Великой Отечественной войны, он ориентирован на нужды развивающегося государства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС. Помимо расходов на оборону, бюджет сохраняет все социальные обязательства и расходы на развитие экономики, подчеркнул он.

"Наш бюджет не является военным в узкоспециальном смысле этого слова, например, если сравнивать его с бюджетом Союза Советских Социалистических Республик в период Великой Отечественной войны", - указал замглавы СБ и добавил, что только треть расходов "связана с СВО (специальной военной операцией - прим. ТАСС) в широком смысле этого слова".

"Приблизительно 30% расходов федерального бюджета, это триллионы рублей, - это социальные расходы, образование, здравоохранение. Ни одно социальное обязательство не потеряно, деньги по всем платятся, - уточнил Медведев. - Вторая треть - это просто развитие страны, это экономика".

"Это бюджет развивающегося государства, но, конечно, с весьма значительными тратами на оборонные нужды, это правда", - заключил замглавы Совбеза.