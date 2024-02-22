В Зимбабве заявили, что открыты для российских инвестиций в сельское хозяйство

Первый вице-президент Константино Чивенга отметил, что уже осуществляется сотрудничество между двумя странами в самых различных областях

ХАРАРЕ, 22 февраля. /ТАСС/. Республика Зимбабве готова развивать сотрудничество с Россией в области инвестиций в сельское хозяйство. Об этом заявил первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга, который находится в Казани в качестве почетного гостя Игр будущего.

"Зимбабве открыто для развития сотрудничества с Россией в новых областях, - цитирует его газета The Herald. - Существует огромный потенциал для инвестиций в сельское хозяйство и многие другие отрасли. Мы уже сотрудничаем с русскими в самых различных областях и хотели бы наращивать эти связи и торговый оборот на благо нашего народа. В Зимбабве сельское хозяйство - основа экономики, успех его развития в значительной степени подстегивает рост промышленного производства. В Казани я воспользовался возможностью и посетил сельскохозяйственные предприятия, оценил инвестиционные проекты, оказываемую помощь мелким фермерским хозяйствам".

Ранее Чивенга посетил Казанский вертолетный завод и выразил благодарность РФ за передачу знаний и технологий. Россия, заявил он, обладает достижениями мирового уровня в науке и технологиях, и Зимбабве пожинает плоды сотрудничества с Москвой.