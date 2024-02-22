Акции "Алкогольной группы Кристалл" на Мосбирже торгуются ниже цены IPO

К 16:25 мск бумаги торговались на уровне 8,23 рубля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Алкогольной группы Кристалл", материнской компании производителя ликеро-водочной продукции КЛВЗ "Кристалл", после старта торгов на Московской бирже достигала 7,65 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:11 мск.

По данным на 16:10 мск, в первую минуту торгов стоимость акций компании составляла 9 рублей за бумагу. К 16:25 мск бумаги торговались на уровне 8,23 рубля.

Цена размещения акций "Алкогольной группы Кристалл" в рамках первичного публичного размещения (IPO) составила 9,5 рубля за акцию, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO компания привлекла 1,15 млрд рублей, сбор заявок проходил в период с 12 по 21 февраля 2024 года. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 13,14%.

Акции включены в третий уровень листинга Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

Ранее компания сообщила о переносе IPO на Мосбирже с января на февраль 2024 года. Компания намерена направить средства от размещения на развитие бизнеса, расширение производства и логистики.

О компании

"Алкогольная группа Кристалл" является бенефициаром Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ "Кристалл"). Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 крупнейших производителей крепкого алкоголя в России, поставляет свою продукцию в 61 регион РФ. Также продукция компании экспортируется в зарубежные страны, среди которых Казахстан, Азербайджан и Китай. Среди партнеров КЛВЗ - все крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, ключевые регионы сбыта - Московская и Калужская области, а также Москва (в сумме на них приходится около 65% оборота КЛВЗ).