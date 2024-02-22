На "Розе Хутор" длина горнолыжных трасс увеличится почти вполовину за счет нового курорта

В горном кластере новым генпланом Сочи предусмотрено строительство всесезонного курорта "Турьев Хутор"

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты завершили разработку мастер-плана курорта "Турьев Хутор" в горном кластере Сочи, им предусмотрено создание дополнительно более 58 км горнолыжных трасс. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

Сейчас общая протяженность горнолыжных трасс на курорте "Роза Хутор" составляет 105 км.

"Мы закончили мастер-план вместе с инвестором - он будет называться "Турьев Хутор". Это новые гостиницы 3, 4, 5 звезд, более 58 км новых горнолыжных трасс. Фактически территория "Роза Хутор" вырастет в полтора-два раза", - сказал Суханов.

Он добавил, что необходимость развития горного кластера в Сочи обусловлена ежегодно растущим турпотоком и высоким спросом на отдых. За счет реализации проекта территорию оснастят дополнительными подъездными дорогами, будет создано более 1,2 тыс. новых рабочих мест.

В горном кластере новым генпланом Сочи предусмотрено строительство четвертого всесезонного курорта "Турьев Хутор". Он станет продолжением курорта "Роза Хутор". Сейчас в Сочи работают три горнолыжных курорта - "Красная Поляна", "Роза Хутор" и "Газпром Поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.