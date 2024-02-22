Менеджмент EMC приобрел контрольный пакет акций компании

Генеральный директор ЕМС Андрей Яновский отметил, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Крупнейший акционер United Medical Group (холдинговая компания Европейского медицинского центра (EMC) Игорь Шилов и другие акционеры продали контрольный пакет акций компании ее менеджменту, говорится в сообщении компании.

"Шилов Игорь Николаевич и другие акционеры компании продали контрольный пакет акций EMC команде менеджмента ЕМС в составе генерального директора Яновского Андрея Владимировича, финансового директора Шмелева Дмитрия Сергеевича и директора по персоналу и организационному развитию Миклуха Светланы Александровны", - сказано в сообщении.

Как отметил генеральный директор ЕМС Андрей Яновский, сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком. "Компания продолжит развитие", - подчеркнул он.

ЕМС - многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России. В сеть входят шесть многопрофильных медицинских центров, перинатальный и педиатрический комплекс, реабилитационный и гериатрический центр. Депозитарные расписки компании c 15 июля 2021 года обращаются на фондовом рынке Московской биржи.