ООН сообщила о сокращении транзита через Суэцкий канал на 42% с мая 2023 года

В организации отметили, что поставки через Панамский канал упали на 49% от уровня декабря 2021 года

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Транзит грузов через Суэцкий канал сократился на 42% по сравнению с пиковым уровнем, зафиксированным в мае 2023 года, в то время как поставки через Панамский канал упали на 49% от уровня декабря 2021 года. Об этом говорится в опубликованном в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По ее оценкам, на маршруте через Суэцкий "еженедельный транзит контейнерных судов упал на 67%". Существенно увеличились средние ставки фрахта для контейнерных перевозок. "В полной мере последствия повышения ставок фрахта потребители почувствуют в течение года", - отмечается в докладе.

Авторы доклада напомнили, что после недавних атак на суда в Красном море торговый путь через Суэцкий канал "был серьезно нарушен". Ситуацию "усугубляет продолжающаяся нестабильность на Черном море из-за войны на Украине, которая привела к смещению торговых маршрутов нефти и зерна". Кроме того, Панамский канал - важнейшая артерия, соединяющая Атлантический и Тихий океаны, - столкнулась со снижением уровня воды, что "вызвало обеспокоенность по поводу долгосрочной устойчивости глобальных цепочек поставок, подчеркивая хрупкость мировой торговой инфраструктуры".

Суда "избегают Суэцкого и Панамского каналов и ищут альтернативные маршруты". Это приводит к увеличению расстояний перевозки грузов, росту торговых издержек и страховых премий. Кроме того, выбросы парниковых газов также растут из-за необходимости преодолевать большие расстояния с большей скоростью. По оценкам экспертов, более высокий расход топлива "может привести к увеличению выбросов парниковых газов на 70% на маршруте между Сингапуром и Роттердамом.

Проблемы, возникшие в судоходстве, требуют "коллективных усилий для поиска устойчивых решений, особенно для поддержки стран, наиболее уязвимых к этим потрясениям", подчеркивают в ЮНКТАД. Ее эксперты предупредили, что длительные перебои в контейнерных перевозках могут поставить под угрозу глобальные цепочки поставок, вызвав "рост затрат и инфляцию". Кроме того, цены на энергоносители "растут по мере прекращения транзита газа, что напрямую влияет на поставки и цены на энергоносители, особенно в Европе".