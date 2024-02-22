В Карелии расходы на социальную сферу в бюджете выросли на 1 млрд рублей

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович заявил, что 689 млн рублей направят на выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Карелии поддержали инициативу главы региона и направили на социальные расходы 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

"Важные изменения в бюджете, которые мы приняли, направлены, в том числе, на выполнение социальных обязательств, более 1 млрд рублей на очень важные направления. Это нам позволил сделать профицит бюджета, который мы ранее заложили вместе с исполнительной властью. Так, 689 млн рублей направлены на выплаты ветеранам труда и труженикам тыла", - заявил Шандалович.

По его словам, еще 70,1 млн рублей из бюджета республики потратят на доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан. На социальную поддержку детей-сирот и детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемной или патронатной семьях депутатский корпус заложил 69,6 млн рублей.

На региональный материнский капитал в заксобрании Карелии выделили 37,7 млн рублей. Еще 47 млн рублей пойдут на реализацию адресной социальной помощи. В рамках этой программы жители республики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут получить помощь от государства. Например, за счет бюджета им покупают жилье. Кроме того, из Дорожного фонда республики карельской столице на уборку дорог выделили 100 млн рублей.

После принятых изменений в бюджете Карелии на социальные расходы заложено 17,3 млрд рублей. В целом структура республиканского бюджета такова: прогнозируемые доходы - 70,2 млрд рублей; расходы - 70,0 млрд рублей; профицит бюджета спрогнозирован в размере 235 млн рублей.