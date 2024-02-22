В МВФ заявили, что Украине потребуется донорская поддержка в $32 млрд в 2024 году

Своевременная поддержка со стороны международного сообщества будет иметь важное значение для обеспечения того, чтобы страна оставалась на пути к бюджетной устойчивости, сообщила официальный представитель валютного фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Украина в 2024 году будет испытывать потребность в официальной донорской поддержке в размере порядка $32 млрд. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"В 2024 году, по нашим оценкам, стране потребуется около $42 млрд совокупного финансирования, включая официальную донорскую поддержку в размере около $31,9 млрд, а своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, будет иметь жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы страна оставалась на пути к бюджетной устойчивости <...>", - сказала она.

В конце июня 2023 года Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля 2023 года. В декабре 2023 года Украина получила от МВФ очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования.