Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

Курс доллара вырос до 92,85 рубля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг торговался преимущественно в небольшом плюсе по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,09%, до 3 142,30 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,34%, до 1 064,44 пункта. Курс юаня вырос на 0,02%, до 12,81 рубля, доллар - на 0,3%, до 92,85 рубля, евро - на 0,02%, до 100,01 рубля.

"Как мы и предполагали, коррекция уперлась в область вблизи 3 150 пунктов. В то же время и об отскоке перед длинными выходными в условиях санкционной неопределенности не могло быть речи. Давление на участников торгов оказывала неопределенность вокруг деталей санкций ЕС и США, которые будут раскрыты в ближайшие дни", - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон был позитивным. "Зеленели мировые биржевые индексы и сырьевые котировки. Темпы потребительской инфляции в еврозоне в январе замедлились до 2,8% в годовом выражении (прогноз 2,9%). Предварительный февральский PMI еврозоны в секторе услуг превысил ожидания и достиг 50 пунктов - границы, отделяющей рост экономической активности от снижения. Производственный PMI уступил прогнозам. В США наоборот: рост активности в производстве превысил ожидания, а в услугах - уступил консенсусу", - отметил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции застройщика ЛСР (+4,1%) в ожидании новостей о сохранении в некоторых регионах РФ льготной ипотеки после 1 июля 2024 года. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi (-7%) из-за отзыва Банком России лицензии у ее дочернего Киви-банка, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на понедельник

На будущей неделе на российском рынке высоко вероятен отскок, считают в "БКС мир инвестиций". "Рынок оценит детали реальные риски от санкций, и определенность может вернуть аппетит к риску, особенно если нефть удержится на текущих уровнях, а рубль не сильно укрепится", - полагают там.

Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 26 февраля - 3 125 - 3 225 пунктов, по паре доллар/рубль - 91-93 рублей. По прогнозу Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов. Пара доллар/рубль, если за выходные не прилетит никакой "черный лебедь", по оценкам компании, по-прежнему сохранится в диапазоне 91-93 рублей, евро/рубль - в коридоре 99-101 рубль, пара юань/рубль - в коридоре 12,5-13 рублей.

В понедельник из важной статистики выделим продажи новостроек в США в январе. Московская биржа опубликует результаты по МСФО за 2023 год.