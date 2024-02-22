Минпромторг внес выпускаемый в Калуге Citroen в перечень приоритетных для госслужащих

В ведомстве сообщили, что для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 12 брендов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минпромторг РФ расширил перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях, в список вошли автомобили Citroen калужского производства, Kaiyi, Baic и другие бренды. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"На сегодняшний день с учетом расширения перечня Минпромторгом России для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими рекомендована закупка автомобилей 12 брендов (более 35 моделей)", - говорится в сообщении.

Теперь в перечень входят автомобили Citroen (модель C5 Aircross производства компании ООО "Автомобильные технологии" в Калужской области), Lada (модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel), "Москвич" (модели 3, 3е, 6), УАЗ (модели: "Патриот", "Пикап", "Профи", "Хантер", "СГР"), "Соллерс" (модель ST6), Evolute (модели I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET), Haval (модели JOLION, DARGO, F7/F7x, H9, M6), Aurus (модели Senat, Komendant), Kaiyi (модели E5, X3 Pro, X3, X7). Кроме того, в список вошли машины Baic (модели U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), "Амберавто" (модель А5), SWM, (модели G05 Pro, G01).

"Напомним, что в действующий перечень входят автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в Российской Федерации в рамках специальных инвестиционных контрактов в соответствии с обязательствами по локализации продукции", - прокомментировали в Минпромторге.