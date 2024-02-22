В Новгородской области более 270 млн рублей направят на разработку беспилотных систем

Как уточнила первый заместитель министра финансов Новгородской области Елена Силина, деньги, в частности, направят на оснащение беспилотными авиационными системами образовательных организаций региона

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 февраля. /ТАСС/. Более 780 млн рублей дополнительно поступили из федерального бюджета в бюджет Новгородской области, из них более 277 млн рублей направят на оснащение беспилотными авиационными системами образовательных организаций региона. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Новгородской области Елена Силина на очередном заседании областной думы.

"Увеличиваются на 2024 год поступления из федерального бюджета в общей сумме 783,7 млн рублей. Из них 468,6 млн рублей - это дотация бюджету Новгородской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 277 млн рублей - это субсидия на мероприятия в сфере разработки и эксплуатации беспилотных авиационных систем, а именно на оснащение такими аппаратами образовательных организаций", - сказала Силина.

Кроме того, депутаты одобрили первые в этом году корректировки бюджета 2024 года, дополнительно профинансировав на сумму более 5 млрд рублей ключевые отрасли.

"Более 5 млрд рублей на текущий год распределены между всеми социально значимыми отраслями. Так, например, будут профинансированы мероприятия в рамках пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости на территории Новгородской области. В него вошли три города: Валдай, Старая Русса и Боровичи", - сказал заместитель председателя комитета областной думы по бюджету, налогам и тарифам Станислав Мельников.

Расходная часть бюджета была увеличена за счет неиспользованных остатков средств областного бюджета по итогам прошлого года. Вместе с федеральной дотацией эти средства будут направлены ключевым профильным министерствам региона: 378 млн рублей - министерству труда и социальной защиты, 545 млн рублей - министерству здравоохранения на приобретение оборудования в медицинские организации и капитальные ремонты медицинских организаций. Кроме того, на 2,6 млрд рублей увеличен резервный фонд региона.

Бюджет Новгородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был принят во втором чтении единогласно с увеличением доходов на 6 млрд - до 57,8 млрд рублей. Расходы областного бюджета увеличены на 7,5 млрд рублей - до 60,5 млрд рублей.