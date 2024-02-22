Путин заявил, что реконструкцию двух погранпунктов на границе с КНР постараются ускорить

Президент России отметил, что в этом заинтересованы перевозчики и само государство

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Российские власти постараются ускорить реконструкцию автомобильных пунктов пропуска "Краскино" и "Пограничный" в районе Владивостока на границе с Китаем, пообещал президент РФ Владимир Путин.

Так он отреагировал на соответствующую просьбу на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузовиков. "Да-да, вы правы абсолютно, - согласился глава государства. - Тем более такой огромный поток, он в разы увеличился. И в Китай, а потом и дальше. Там есть, над чем работать".

Путин напомнил, что к концу 2025 года эти пункты пропуска должны быть уже реконструированы. "То есть терпеть осталось недолго, - с улыбкой добавил он и ненадолго прервался из-за смеха собеседников. - Но если возможность будет, мы постараемся это ускорить".

По словам президента, в этом заинтересованы все стороны: не только перевозчики, но и само государство. "Я думаю, что и наши китайские друзья тоже. У них же тоже обороты увеличились. Поработаем", - пообещал глава государства.