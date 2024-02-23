МВФ призвал Аргентину обеспечить поддержку населения в условиях шоковых реформ

Первый заместитель директора-распорядителя фонда Гита Гопинат также отметила важность того, "чтобы бремя бюджетной корректировки не ложилось непропорционально на работающие семьи"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал правительству Аргентины уделить внимание обеспечению поддержки населения в условиях проводимых шоковых реформ. Это следует из слов первого заместителя директора-распорядителя МВФ Гиты Гопинат по итогам ее визита в Буэнос-Айрес.

"Учитывая издержки стабилизации в краткосрочной перспективе, крайне важно продолжить усилия по поддержке уязвимых слоев населения и сохранить объем социальной помощи и пенсий в реальном выражении, а также гарантировать, чтобы бремя бюджетной корректировки не ложилось непропорционально на работающие семьи", - приводит фонд слова Гопинат, которая в ходе поездки, в частности, встретилась с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Заместитель главы МВФ также отметила, что правительству Аргентины необходимо добиться "общественной и политической поддержки" для обеспечения устойчивости и эффективности реформ.

Ранее Милею не удалось провести через парламент предложенный его администрацией пакет реформ. Законопроект был одобрен в целом, однако при постатейном рассмотрении документа часть пунктов, касающихся предоставления президенту особых полномочий, была отклонена, после чего правительство отозвало законопроект.

Милей, вступивший в должность президента 10 декабря прошлого года, в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. При этом он признал, что его реформы на первом этапе негативно скажутся на "экономической активности, занятости, зарплатах, уровне бедности и нищеты". По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране вырос в период с декабря 2023 года по январь 2024 с 49,5% до 57,4%. Рост числа бедных произошел на фоне ускорившихся темпов инфляции - в ноябре прошлого года показатель составлял 12,8%, декабре - 25,5%, январе - 20,6%.