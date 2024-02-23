Минэнерго Казахстана считает строительство АЭС перспективным и актуальным

Как сообщил глава ведомства Алмасадам Саткалиев, в Казахстане в настоящее время уголь составляет 53,3% в структуре генерации электроэнергии

АСТАНА, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана считают вопрос возможного строительства атомной электростанции (АЭС) в республике перспективным и актуальным. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая в парламенте.

"Мы серьезно настроены на то, чтобы на каком-то этапе угольную генерацию замещать более эффективными, более экологически дружественными источниками энергии. В частности, вопрос строительства АЭС до сих пор считается актуальным. Позиция министерства энергетики состоит в том, что данный вид энергогенерации является очень перспективным, исходя из конкурентных преимуществ Казахстана, обладающего уникальными компетенциями, являющегося производителем урана номер один, обладающего соответствующей квалификацией эксплуатации действующих реакторов и имеющего соответствующую научную прикладную исследовательскую базу", - сказал Саткалиев.

По его словам, в настоящее время в Казахстане уголь составляет 53,3% в структуре генерации электроэнергии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщали, что по итогам исследований в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алма-Атинской области. Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.