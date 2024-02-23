Премьер Бангладеш обсудила с руководством Украины торговлю пшеницей и другими товарами

По словам Шейха Хасины, также она рассмотрела с президентом Украины Владимиром Зеленским текущие конфликты

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и президент Украины Владимир Зеленский в ходе состоявшейся 17 февраля двусторонней встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудили сотрудничество в области торговли сельскохозяйственными товарами. Об этом глава правительства Бангладеш сообщила журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам ее визита в Мюнхен.

"В ходе встречи мы выразили удовлетворение существующими двусторонними связями и выразили заинтересованность в установлении двустороннего сотрудничества в сфере торговли пшеницей, пищевым маслом и другими сельскохозяйственными товарами", - сообщила Шейх Хасина.

По ее словам, также обсуждались текущие конфликты. "Я попросила его [Зеленского] немедленно найти эффективные пути разрешения продолжающегося российско-украинского конфликта. Кроме того, мы обменялись мнениями по поводу конфликта, происходящего в секторе Газа", - отметила премьер Бангладеш.

Как ранее сообщал глава МИД Бангладеш Мухаммад Хасан Махмуд, встреча с Зеленским была инициирована украинской стороной. Во внешнеполитическом ведомстве исключили какое-либо влияние этой встречи на отношения Бангладеш с Россией.