В Белоруссии в 2024 году построят и модернизируют до 3 тыс. км электросетей

Как отметили в пресс-службе Минэнерго республики, продолжаются работы по реконструкции подстанций различных классов напряжения

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Энергетики Белоруссии в 2024 году будут расширены работы по модернизации электросетей, при этом будет построено и модернизировано до 3 тыс. км электросетей. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии со ссылкой на министра энергетики Виктора Каранкевича.

"Для удовлетворения возрастающих потребностей в электроэнергии реального сектора экономики и населения широко проводятся работы по реконструкции электросетевой инфраструктуры, - говорится в сообщении. - В 2022 году энергоснабжающими организациями построено и модернизировано 1,7 тыс. км электросетей, в 2023 году - уже порядка 2,7 тыс. км, в 2024 году стоит задача увеличить этот объем до 3 тыс. км".

Отмечается, что наряду с модернизацией электросетей продолжаются работы по реконструкции подстанций различных классов напряжения. За 2023 год введены в строй 20 таких объектов, при этом большинство из этих проектов реализованы с применением новейших технологий автоматизации и цифровизации. Кроме того, на четырех крупных электростанциях - Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и Минской ТЭЦ-5 завершились основные работы по строительству пиково-резервных энергоисточников с установкой высокоманевренного генерирующего оборудования суммарной мощностью 800 МВт. Ввод этих объектов запланирован в 2024 году.

В Минэнерго также напомнили, что самым масштабным событием в 2023 году стал ввод в промышленную эксплуатацию БелАЭС, которая с момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока станция выработала 25,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило заместить свыше 6,7 млрд куб. м природного газа.